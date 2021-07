ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ല, ഇത് ഫോബോസ്; ചൊവ്വയിലെ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് നാസ

Posted on: July 15, 2021 5:46 pm | Last updated: July 15, 2021 at 5:46 pm