അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സ്ഥിതി അതീവ സങ്കീര്‍ണം

ഈ സെപ്തംബര്‍ 11ഓടെ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായി പിന്‍വാങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കാലമത്രയും നടത്തിയ മനുഷ്യക്കുരുതിയും കുതന്ത്രങ്ങളും എന്ത് നേടിയെന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അഫ്ഗാന്‍ സുരക്ഷിത രാഷ്ട്രമായോ? അവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഭീകര സംഘടനയെ പിഴുതെറിഞ്ഞോ?

