സാമൂഹിക അസമത്വത്തിന് കാരണം ജനസംഖ്യാ വര്‍ധനവോ?

ജനസംഖ്യാ വര്‍ധനവല്ല, ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക അസമത്വത്തിനു കാരണമെന്നാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ജാതി വ്യവസ്ഥയില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ സാമൂഹിക ഘടനയുടെ പ്രത്യേകത.

Posted on: July 13, 2021 4:01 am | Last updated: July 13, 2021 at 12:32 am