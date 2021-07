മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി കുമാര്‍മംഗലത്തിന്റെ ഭാര്യയെ തലയിണ കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

Posted on: July 7, 2021 9:53 am | Last updated: July 7, 2021 at 10:06 am