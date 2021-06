വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമായാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനകം സാമൂഹിക പ്രതിരോധം ആര്‍ജിക്കാനാകും: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: June 29, 2021 10:03 pm | Last updated: June 29, 2021 at 10:03 pm