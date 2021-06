ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗോദാവരി നദിക്കരയില്‍ ഭീമന്‍ ഒച്ചുകളെ കണ്ടെത്തി; ലേലത്തില്‍ ലഭിച്ചത് 18,000 രൂപ

Posted on: June 29, 2021 4:56 pm | Last updated: June 29, 2021 at 4:56 pm