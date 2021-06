കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചെന്ന്; ഐഷക്കെതിരെ ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ഹൈക്കോടതിയില്‍

Posted on: June 24, 2021 1:50 pm | Last updated: June 24, 2021 at 1:50 pm