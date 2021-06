ഡിജിറ്റല്‍ വായനയുടെ ലോകങ്ങള്‍

പുതിയ പല എഴുത്തുകാരും വായന വലിയൊരു അളവോളം ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് കാണാം. അതിനായി വിവിധ ആപ്പുകളും ഉപകരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഉണ്ടാകുകയും ജനകീയമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതോടൊപ്പം ഓഡിയോ പുസ്തകങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നവരും ഇന്നേറെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷില്‍ പുതുതായി വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെയെല്ലാം ഓഡിയോ വേര്‍ഷനും ലഭ്യമാണ്.

