ട്രംപിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

Posted on: June 5, 2021 8:33 am | Last updated: June 5, 2021 at 10:19 am