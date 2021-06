‘ഹെൽത്തി ബജറ്റ്’ | ബജറ്റിനെകുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

കോവിഡിൻ്റെ മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കുറേക്കൂടി മികച്ച രീതിയിൽ നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബജറ്റാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രി

