മരണതാണ്ഡവാനന്തരം ഡല്‍ഹി തുറക്കുമ്പോള്‍

രണ്ടാം തരംഗം ഡല്‍ഹി നഗരത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരുന്നു. നഗരത്തില്‍ കൊവിഡ് മരണങ്ങള്‍ നൃത്തമാടിയിരുന്നു. ശ്വാസവായുവിനായുള്ള നിലവിളികള്‍ക്കും ശ്മശാനത്തിലെ ഊഴം കാത്തുനില്‍ക്കലുകള്‍ക്കും ഒടുവില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി തുറക്കുകയാണ്. ഈ മഹാനഗരത്തിലെ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.

Posted on: June 1, 2021 4:02 am | Last updated: June 1, 2021 at 12:54 am