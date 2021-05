വീണ്ടും കൈകോര്‍ത്ത് മതേതര കേരളം

ലക്ഷദ്വീപില്‍ പുതിയ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ പ്രഫുല്‍ പട്ടേലിന്റെ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനദ്രോഹ നടപടികള്‍ക്കും സാംസ്‌കാരിക അധിനിവേശത്തിനുമെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം നിയമസഭ ഇന്നലെ ഏകകണ്ഠമായാണ് അംഗീകരിച്ചത്.

