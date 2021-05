സരള മനസ്സുകളുടെ തുരുത്ത്

പരസ്പരം സ്‌നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനും മാത്രമറിയുന്നവർ. അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനുമുള്ള ഈ നാട്ടുകാരുടെ ആവേശം ദ്വീപിന്റെ ചരിത്രംപോലെ ഏറെ മധുരമുള്ളതും. പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇത്രമേൽ ജനകീയമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനതയില്ല തന്നെ. കടൽ കടന്ന് ഈ മണ്ണിലെത്തുന്ന എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതും ഈ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകമാണ്. കാൽപ്പനികതയും ഐതിഹ്യവും ഇഴചേർന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ മണ്ണിലെ ഓരോ കഥയും.

