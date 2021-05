പുളിച്ച മാവിനെതിരെ ജാഗ്രതൈ

നൂറ് ശതമാനവും മുസ്ലിംകൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ 20 ശതമാനം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് എഴുതി ചേർക്കുകയായിരുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണവും.

Posted on: May 30, 2021 5:00 am | Last updated: May 29, 2021 at 11:21 pm