മുസ്‌ലിംകളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കരുത്

പാലോളി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും പൂർണമായി മുസ്‌ലിംകൾക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതവർക്ക് തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാറിന്റെയും കോടതിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നു നടപടികളുണ്ടാകേണ്ടത്.

Posted on: May 30, 2021 5:00 am | Last updated: May 29, 2021 at 11:10 pm