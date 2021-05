പത്തനംതിട്ടയിൽ മിനിട്ടുകളുടെ ഇടവേളയില്‍ ഒരാളിൽ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെച്ചു

Posted on: May 29, 2021 7:47 pm | Last updated: May 29, 2021 at 7:49 pm