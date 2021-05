#FACTCHECK: കൊവിഡ് വാക്‌സിനെടുത്തവര്‍ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍ മരിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് നൊബേല്‍ ജേതാവ് പറഞ്ഞുവോ?

Posted on: May 26, 2021 8:32 pm | Last updated: May 26, 2021 at 8:32 pm