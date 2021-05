എന്നിട്ടും അവർ ആഘോഷിക്കുന്നു!

ഫലസ്തീൻ ജനത എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് വെടിനിർത്തൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് ? നിരുപാധിക വെടിനിർത്തലിലേക്ക് ഇസ്‌റാഈലിനെ കൊണ്ടുന്നതിന്റെ പേരിലാണത്. ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിച്ചതിലാണ് ആ ആഹ്ലാദം. മറവിക്കെതിരായ കലാപം.

May 23, 2021