വീട്ടില്‍ കയറിയ കള്ളനെ കൊന്ന് ആസ്‌ത്രേലിയക്കാരന്‍ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചത് 15 വര്‍ഷം; ദുര്‍ഗന്ധം വരാതിരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത് എയര്‍ ഫ്രഷ്‌നര്‍

Posted on: May 20, 2021 4:13 pm | Last updated: May 20, 2021 at 4:13 pm