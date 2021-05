ഫലസ്തീനില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Posted on: May 11, 2021 1:44 am | Last updated: May 11, 2021 at 1:44 am