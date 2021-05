വിവാദ ട്വീറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് കങ്കണ റണൗത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ട്വിറ്റര്‍ പൂട്ടി

Posted on: May 4, 2021 3:03 pm | Last updated: May 4, 2021 at 3:05 pm