യു ഡി എഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ബി ജെ പിയില്‍; നടന്നത് വലിയ വോട്ടുകച്ചവടമെന്നും പിണറായി

Posted on: May 3, 2021 5:23 pm | Last updated: May 3, 2021 at 5:23 pm