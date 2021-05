നമ്മിലെത്ര പേർ ബാക്കിയാകും?

കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും മാറിമറിയും. അന്നത് കാണാൻ നമ്മിലെത്ര പേരുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല. സമ്പന്നർ തീർച്ചയായും ജീവവായു ശ്വസിക്കും. ദരിദ്രർക്ക് അതിന് പറ്റില്ല.

(മൊഴിമാറ്റം: പി എ കബീർ)

Posted on: May 2, 2021 9:00 am | Last updated: May 2, 2021 at 9:00 am