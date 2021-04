മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്തെത്തും; കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും

Posted on: April 21, 2021 7:30 am | Last updated: April 21, 2021 at 7:30 am