കാൽ, അര, മുക്കാൽ… ഒരു നോമ്പ്

എല്ലാം കൊണ്ടും പിന്നാക്കമായിരുന്നെങ്കിലും ആരാധനാ കർമങ്ങളിൽ ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു പഴമക്കാർ. വിശുദ്ധ മാസത്തിൽ നന്മകൾ ഏറെ വർധിപ്പിച്ച് മുന്നേറാൻ വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുകയും പാരത്രിക വിജയം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടാകണം.

