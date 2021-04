വാക്‌സീന്‍: പിഴവുകള്‍ പാഠമാകണം

വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിലെ വിവേചനം അവസാനിപ്പിച്ചേ തീരൂ. രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത്.

Posted on: April 19, 2021 5:00 am | Last updated: April 18, 2021 at 11:24 pm