മതപരിവര്‍ത്തനം: കോടതി വിധി നൽകുന്ന സന്ദേശം

മതപരിവര്‍ത്തനത്തിനെതിരെ വാളോങ്ങുന്നവര്‍ക്കും കെട്ടുകഥകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭിന്നത വിതക്കുന്നവര്‍ക്കും കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലുമെല്ലാം ‘പന്തികേട്' തിരഞ്ഞ് നടക്കുന്നവര്‍ക്കും കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് പരമോന്നത കോടതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

Posted on: April 12, 2021 5:00 am | Last updated: April 11, 2021 at 11:16 pm