അംഗീകാരമോ വോട്ടുപിടിത്തമോ?

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയാടിത്തറയോ കെല്‍പ്പുറ്റ നേതൃത്വമോ ഇല്ലാത്ത ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്ത് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ കുറേ കാലമായി രജനീകാന്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു. തമിഴകത്ത് ആരാധകരേറെയുള്ള രജനിയെ വരുതിയില്‍ കിട്ടിയാല്‍ തമിഴ്‌നാട് പിടിച്ചടക്കാമെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

Posted on: April 5, 2021 5:00 am | Last updated: April 4, 2021 at 11:06 pm