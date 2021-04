പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിച്ചതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഏറ്റ്മുട്ടി

Posted on: April 4, 2021 8:20 pm | Last updated: April 4, 2021 at 8:20 pm