മസ്ജിദുന്നബവിയില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ റമദാന്‍ പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു;ഒരേ സമയം 60,000 ജമാഅത്ത് നിസ്‌കാരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം

Posted on: March 22, 2021 9:20 pm | Last updated: March 22, 2021 at 9:20 pm