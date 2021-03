പ്രകടനപത്രികകളിലെ ‘പ്രകടനങ്ങള്‍’

രണ്ട് പാത്രം വാങ്ങുമ്പോള്‍ സ്പൂണ്‍ ഫ്രീയെന്ന കച്ചവട തന്ത്രം പയറ്റുകയാണ് രണ്ട് മുന്നണികളുമെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ടി വിയും മിക്‌സിയുമൊക്കെ സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കി തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഡി എം കെയും എ ഐ എ ഡി എം കെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോള്‍ അതിനെ അപഹസിച്ചവരാണ് മലയാളികള്‍. സൗജന്യങ്ങള്‍ നല്‍കി, വാങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല വോട്ടെന്ന് നിലപാടെടുത്തവരാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങള്‍. അതേ ആളുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി രംഗത്തുവരുന്നത്.

