മായമാണ് സര്‍വത്ര

കേരളത്തില്‍ ക്യാന്‍സര്‍ രോഗം ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ തേടിയുള്ള പഠനത്തില്‍ മായം ചേര്‍ത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പ്രധാന കാരണമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലേക്ക് അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളേറെയും മായം ചേര്‍ത്തവയാണെന്നും മിക്ക സാധനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം ക്യാന്‍സര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മാരകരോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

Posted on: March 17, 2021 4:01 am | Last updated: March 17, 2021 at 1:08 am