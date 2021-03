സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയെ പരിഗണിച്ചില്ല; വയനാട്ടില്‍ കിസാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു

Posted on: March 15, 2021 10:43 am | Last updated: March 15, 2021 at 1:51 pm