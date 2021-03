കൊവാക്സിൻ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ 81 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി കാണിച്ചതായി നിർമാതാക്കൾ

കൊവാക്സിൻ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ 81 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി കാണിച്ചതായി നിർമാതാക്കൾ

Posted on: March 3, 2021 3:49 pm | Last updated: March 3, 2021 at 6:01 pm