മ്യാന്മറിലെ ജനാധിപത്യക്കശാപ്പ് മനുഷ്യക്കുരുതിയിലേക്ക്

മ്യാന്മറിന്റെ വംശീയ ബഹുസ്വരത തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടേ അവിടെ ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആസിയാന്‍ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മകള്‍ മ്യാന്മറില്‍ ഇടപെടാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇടപെടല്‍ റോഹിംഗ്യകളെയും മറ്റ് വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ വേണ്ടി കൂടിയാകണം.

Posted on: March 3, 2021 4:01 am | Last updated: March 3, 2021 at 12:53 am