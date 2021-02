പതഞ്ജലിയുടെ പച്ചക്കള്ളം പൊളിയുന്നു

കൊവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഭീതി ചൂഷണം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ വ്യാജ മരുന്ന് തീറ്റിക്കുന്ന പതഞ്ജലിക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി ആവശ്യമാണ്. ഈ വ്യാജ മരുന്നിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത മന്ത്രിമാര്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതുമുണ്ട്.

Posted on: February 24, 2021 4:01 am | Last updated: February 23, 2021 at 11:51 pm