പുതുച്ചേരിയിലെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വര്‍ഷത്തെ എന്‍ ഡി എ സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകളെ മറിച്ചിടുന്നതിലും പാര്‍ലിമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കഴുത്തില്‍ കത്തിവെക്കുന്നതിലും യാതൊരു വിമുഖതയും കാട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ നിലയിലുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ, പാര്‍ലിമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ ചോരയില്‍ മുക്കിക്കൊല്ലലാണ് പുതുച്ചേരിയില്‍ നടന്നിരിക്കുന്നത്

Posted on: February 23, 2021 4:02 am | Last updated: February 23, 2021 at 12:47 am