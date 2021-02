മുഖ്യമന്ത്രിയുടെത് അടിച്ചുതളിക്കാരിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയെന്ന് എം കെ മുനീർ; സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ, മറുപടി പറഞ്ഞ് പിണറായി

Posted on: February 17, 2021 7:43 pm | Last updated: February 17, 2021 at 7:45 pm