ട്വിറ്ററിന് പകരം കൂ; പോർക്കളത്തിലെ കിളിച്ചിലമ്പലുകൾ

'കൂ'വിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് സുരക്ഷാ ഗവേഷകനായ റോബർട്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റൺ ആരോപിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം താൻ 30 മിനുട്ട് കൂവിൽ ചെലവഴിച്ചതായും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ, പേരുകൾ, ലിംഗഭേദം മുതലായവ പോലുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ മൈക്രോബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നുണ്ടെന്നും വിമർശനങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഈ ആപ്പ് എത്രത്തോളം ജനകീയമാകുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

Posted on: February 15, 2021 12:50 pm | Last updated: February 15, 2021 at 12:53 pm