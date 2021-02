‘മുത്ത്മണിയെ മോചിപ്പിക്കണം’; പി വി അൻവറിനെ വിട്ടുതരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഘാന പ്രസിഡന്റിന്റെ പേജിലേക്ക് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ

Posted on: February 6, 2021 2:03 pm | Last updated: February 6, 2021 at 2:04 pm