പോക്‌സോ കേസുകളില്‍ ലാഘവമരുത്

പോക്‌സോ കേസുകളെ ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ നീതിന്യായ പീഠത്തില്‍ തുടരാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അഭികാമ്യം. ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പക്ക് സ്ഥിരം നിയമനം നല്‍കാനുള്ള ശിപാര്‍ശ പിന്‍വലിച്ച കൊളീജിയത്തിന്റെ നടപടി സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്.

Posted on: February 2, 2021 4:01 am | Last updated: February 2, 2021 at 12:33 am