ഉഗഡിക്ക് ശേഷം കര്‍ണാടകയില്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി; വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പുമായി ബി ജെ പി. എം എല്‍ എ

Posted on: January 30, 2021 11:03 pm | Last updated: January 30, 2021 at 11:03 pm