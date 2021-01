വാട്‌സ്ആപ്പും സ്വകാര്യതാ സന്ദേഹങ്ങളും

വിവരങ്ങള്‍ നേരത്തേയും വാട്‌സ്ആപ്പ് മറ്റു കമ്പനികളുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ തരം വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാമെന്ന് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ നയത്തില്‍ അങ്ങനെയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോക്താവിനില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം.

Posted on: January 25, 2021 11:13 am | Last updated: January 25, 2021 at 11:13 am