ഇന്ത്യ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യും

Posted on: January 19, 2021 11:08 pm | Last updated: January 19, 2021 at 11:08 pm