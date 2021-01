ന്യൂഡല്‍ഹി | തനതുശൈലിയിലുള്ള അപൂര്‍വ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞ് ആസ്‌ത്രേലിയയെ ട്രോളി ശശി തരൂര്‍ എം പി. അപൂര്‍വമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന EPICARICACY എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നിര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ നിന്ന് സന്തോഷം ലഭിക്കുക എന്ന അര്‍ഥത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക.

ആസ്‌ത്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ചരിത്ര ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ യോര്‍ക്കര്‍. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഈ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില്‍ കൂടിയാണ് ഈ വാക്കിന് പ്രസക്തി വരുന്നത്. ബ്രിസ്‌ബേനിലെ ഗാബ്ബയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തോല്‍വി പ്രവചിച്ച മുന്‍ ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഈ വാക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്.

മൈക്കല്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, റിക്കി പോണ്ടിംഗ്, മാര്‍ക്ക് വോ അടക്കമുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ട്വീറ്റിലുള്ളത്. ഇവരെല്ലാം ഗാബ്ബയില്‍ ഇന്ത്യ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

#WordIfTheDay: epicaricacy! I am not the gloating kind but there’s a special pleasure in reading these comments today… When everything else has been said,what remains but “wow”?! #IndvsAus pic.twitter.com/ZauqQ2DMP9

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 19, 2021