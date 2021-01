ഇറാന് വാക്‌സിന്‍ വേണം; കൊവിഡ് ഡീല്‍ വേണം

മഹാമാരിക്ക് മുന്നില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ വിറച്ച് നില്‍ക്കുമ്പോഴും ശത്രുതക്കും താന്‍പോരിമക്കും മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുന്ന അമേരിക്കന്‍ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുക.

Posted on: January 11, 2021 5:00 am | Last updated: January 10, 2021 at 11:23 pm