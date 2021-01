കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന് കേരളം സജ്ജം; രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് 3,54,897 പേർ

Posted on: January 8, 2021 6:17 pm | Last updated: January 8, 2021 at 6:19 pm