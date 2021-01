കൊവിഡ് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം: വിദഗ്ധ സംഘത്തിന് ചൈന പ്രവേശന അനുമതി നിഷേധിച്ചു; നടപടി നിരാശാജനകമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

Posted on: January 6, 2021 4:49 pm | Last updated: January 6, 2021 at 5:00 pm