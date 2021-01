വാക്‌സിനുകള്‍ നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതം; അനുമതി നല്‍കിയത് ആവശ്യമായ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം: ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍

Posted on: January 3, 2021 4:10 pm | Last updated: January 3, 2021 at 4:31 pm