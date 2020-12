FACT CHECK: ഇസ്ലാമോഫോബിയ ആയുധമാക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കാന്തപുരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന വാര്‍ത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥയറിയാം

